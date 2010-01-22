Зурабов приїде в понеділок
15:23, 22 січня 2010Політика
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|Михайло Зурабов
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Посольства РФ в Україні.
Як повідомляв УНІАН, указ про призначення М.ЗУРАБОВА послом РФ в Україні Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав 5 серпня 2009 року.
11 серпня Д.МЕДВЕДЄВ направив відкрите послання главі Української держави Віктору ЮЩЕНКУ, в якому назвав політику України в роки його президентства відходом від принципів дружби і партнерства з Росією і повідомив про рішення поки що не направляти до України нового російського посла.
19 січня Д.МЕДВЕДЄВ доручив М.ЗУРАБОВУ приступити до виконання обов`язків Надзвичайного і Повноважного Посла РФ в Україні.
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