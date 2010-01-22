Зурабов приїде в понеділок

Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ приїде до Києва вранці 25 січня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Посольства РФ в Україні.

Як повідомляв УНІАН, указ про призначення М.ЗУРАБОВА послом РФ в Україні Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав 5 серпня 2009 року.

11 серпня Д.МЕДВЕДЄВ направив відкрите послання главі Української держави Віктору ЮЩЕНКУ, в якому назвав політику України в роки його президентства відходом від принципів дружби і партнерства з Росією і повідомив про рішення поки що не направляти до України нового російського посла.

19 січня Д.МЕДВЕДЄВ доручив М.ЗУРАБОВУ приступити до виконання обов`язків Надзвичайного і Повноважного Посла РФ в Україні.