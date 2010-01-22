Януковича звинувачують у сексизмі

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ своєю заявою щодо передвиборчих дебатів з прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО принизив більшу частину населення України.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою БЮТ коментарі народного депутата, лідера громадської організації «Жінки Батьківщини» Раїси СОРОЧИНСЬКОЇ-КИРИЛЕНКО з приводу заяви В.ЯНУКОВИЧА реалізувати на кухні свою жіночу примху щодо проведення дебатів напередодні другого туру виборів глави держави.

«Для ЯНУКОВИЧА дуже незручно мати такого серйозного та сильного опонента, як Юлія ТИМОШЕНКО. То ж, за відсутності інших аргументів, він спробував вдатися до прямих образ за статевою ознакою. Вислови, що ображають гідність жінок, неприпустимі не тільки для європейського політика, але й для нормального європейського чоловіка. На цій ідеї рівності статей Європа виховувалась останні 150 років. Прояви сексизму тут рахуються виявом безкультурності й відсталості», - наголосила лідер громадської організації «Жінки Батьківщини».

«Деякі факти з біографії ЯНУКОВИЧА свідчать, що він завжди нешанобливо ставився до жіноцтва. У цивілізованій країні політик, який дозволяє собі подібним чином принижувати своїх співгромадян та виборців, вже давно би розпрощався не тільки з президентськими амбіціями, а й з політичною кар’єрою як такою», - наголосила Р.СОРОЧИНСЬКА-КИРИЛЕНКО.

Вона зазначила, що зі 100% українських виборців 63% становлять жінки. У зв’язку з цим Р.СОРОЧИНСЬКА-КИРИЛЕНКО звернулася до всіх жінок із закликом обрати Ю.ТИМОШЕНКО Президентом.

У прес-службі БЮТ також зазначили, що британська Financial Times повідомляла, що В.ЯНУКОВИЧ під час поїздки до Харкова, говорячи про свою суперницю на президентських виборах Ю.ТИМОШЕНКО, «зробив велику помилку, яка буде вкрай негативно сприйнята жінками-виборцями». Про цей випадок міжнародну громадськість також поінформувало німецьке агентство Deutsche Presse-Agentur (DPA).

Як повідомляв УНІАН, 20 січня народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН висловила переконання, що кандидату у президенти В.ЯНУКОВИЧУ немає про що дебатувати з його суперником Ю.ТИМОШЕНКО, і тому він навряд чи братиме участь у теледебатах.

Пізніше вже В.ЯНУКОВИЧ запропонував Ю.ТИМОШЕНКО реалізувати на кухні свою жіночу примху щодо проведення дебатів напередодні другого туру виборів глави держави.

Після цього Ю.ТИМОШЕНКО знову запросила В.ЯНУКОВИЧА взяти участь у передвиборчих дебатах напередодні другого туру виборів Президента.