Прокуратура вимагає від Черновецького почистити Київ від льоду і снігу

Прокуратура Києва внесла подання до Київської міської державної адміністрації, в якому вказано на тривале невжиття заходів щодо усунення наслідків снігопаду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Зокрема, прокуратура звертає увагу на несвоєчасне виконання робіт комунальних підприємств столиці, що призвело до ускладнення пересування біля будинків, травмування людей, збільшення дорожньо-транспортних пригод, утворення заторів, пошкодження електромереж тощо.

У поданні наголошується на неефективній роботі оперативного міського штабу з підготовки міського господарства до зимового періоду, на нескоординованій діяльності комунальних підприємств столиці, а також порушується питання про притягнення винних осіб до відповідальності.