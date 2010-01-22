Прокуратура вимагає від Черновецького почистити Київ від льоду і снігу

17:33, 22 січня 2010
Політика
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Травми, ДТП, затори і т.д.

Жінка проходить повз кучугуру льоду поряд з територією одного з ринків у Києві. 21 січня Прокуратура Києва внесла подання до Київської міської державної адміністрації, в якому вказано на тривале невжиття заходів щодо усунення наслідків снігопаду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Зокрема, прокуратура звертає увагу на несвоєчасне виконання робіт комунальних підприємств столиці, що призвело до ускладнення пересування біля будинків, травмування людей, збільшення дорожньо-транспортних пригод, утворення заторів, пошкодження електромереж тощо.

У поданні наголошується на неефективній роботі оперативного міського штабу з підготовки міського господарства до зимового періоду, на нескоординованій діяльності комунальних підприємств столиці, а також порушується питання про притягнення винних осіб до відповідальності.

 

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