Янукович не поспішає назвати прем'єр-міністра

Заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН заявляє, що ця політична сила не ухвалювала жодних рішень щодо кандидатури майбутнього прем’єр-міністра.

Про це Г.ГЕРМАН сказала в інтерв’ю УНІАН, коментуючи повідомлення деяких ЗМІ, в яких стверджувалося, що кандидатура Миколи АЗАРОВА розглядається як найбільш ймовірна для призначення на посаду прем’єр-міністра.

“Сьогодні я мала розмову з лідером нашої партії Віктором ЯНУКОВИЧЕМ на цю тему. Він сказав: у Партії регіонів не розглядалося питання ані стосовно АЗАРОВА, ані стосовно Бориса КОЛЕСНІКОВА (кандидатура цього політика також згадується у ЗМІ – УНІАН), як претендентів на посаду прем’єр-міністра. Жодних рішень з приводу цього не приймалося, і питання це не обговорювалося”, – заявила народний депутат.

Г.ГЕРМАН також зазначила, що В.ЯНУКОВИЧ вважає, що “обговорювати кандидатури на пост прем’єра поки що передчасно”.