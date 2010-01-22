Ющенко: наступний Президент першим кроком розпустить парламент
23:45, 22 січня 2010Політика
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Сьогодні є всі підстави
Чинний Президент України Віктор ЮЩЕНКО не планує поновлювати свій указ про розпуск Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив, на ток-шоу «Велика політика» на телеканалі «Інтер», відповідаючи на запитання, чи може він в останні два місяці свого перебування на посаді поновити дію указу, підписаного восени 2008 року.
В.ЮЩЕНКО зазначив, що хоча сьогодні й існують усі підстави для розпуску парламенту, він не робитиме цього.
Він також висловив переконання, що одним з перших кроків наступного Президента України, хто б ним не став – Юлія ТИМОШЕНКО чи Віктор ЯНУКОВИЧ, – буде розпуск Верховної Ради.
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