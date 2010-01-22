Ющенко: наступний Президент першим кроком розпустить парламент

Чинний Президент України Віктор ЮЩЕНКО не планує поновлювати свій указ про розпуск Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив, на ток-шоу «Велика політика» на телеканалі «Інтер», відповідаючи на запитання, чи може він в останні два місяці свого перебування на посаді поновити дію указу, підписаного восени 2008 року.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що хоча сьогодні й існують усі підстави для розпуску парламенту, він не робитиме цього.

Він також висловив переконання, що одним з перших кроків наступного Президента України, хто б ним не став – Юлія ТИМОШЕНКО чи Віктор ЯНУКОВИЧ, – буде розпуск Верховної Ради.