Заклики голосувати проти всіх призведуть до президентства Януковича

Заклики колишніх кандидатів у президенти Віктора ЮЩЕНКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА і Анатолія ГРИЦЕНКА до виборців голосувати у другому турі проти всіх сприятимуть обранню Президентом Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор Школи політичної аналітики при Києво-Могилянській академії Олексій ГАРАНЬ на прес-конференції у Києві.

Він пояснив, що така позиція демобілізує “помаранчевий” і націонал-демократичний електорат, який голосуватиме “проти обох прокремлівських кандидатів, а відтак – це означає, що Президентом стає ЯНУКОВИЧ”.

“Ці політики, які закликають голосувати проти всіх, повинні чесно сказати своїм виборцям: якщо ми голосуємо проти всіх і висловлюємо своє “фе” обом кандидатам, тоді, очевидно, Президентом стає ЯНУКОВИЧ у силу того, що його електорат вже був мобілізований у першому турі”, - зазначив О.ГАРАНЬ.

Президент аналітичного центру “Відкрита політика” Ігор ЖДАНОВ також вважає, що главою держави стане той кандидат, який більше активізує власний електорат.

“Це завдання – номер один для кандидатів. Навколо цього буде йти основна боротьба”, - вважає експерт.

Другим завданням кандидатів у президенти, зазначив І.ЖДАНОВ, є боротьба за голоси виборців, які проголосували у першому турі за інших політиків.

Водночас І.ЖДАНОВ нагадав, що наразі позиція Сергія ТІГІПКА, який у першому турі посів третє місце, не підтримувати у другому турі жодного з двох кандидатів, залишиться незмінною. “Хоча Юлія Володимирівна зробила хід на випередження, запропонувавши ТІГІПКУ у будь-якому випадку посаду прем’єр-міністра, незважаючи на його підтримку чи не підтримку у другому турі”, - зауважив політолог.

Експерт також висловив переконання, що, незважаючи на позиції лідерів, виборці самостійно визначатимуться у своїх політичних уподобаннях у другому турі, і заклики кандидатів, які не пройшли до нього, не матимуть вирішального впливу на них.

Тому І.ЖДАНОВ вважає, що шанси В.ЯНУКОВИЧА і Ю.ТИМОШЕНКО на перемогу на президентських перегонах залишаються “50 на 50”.

У свою чергу, керівник центру соціальних досліджень “Софія” Андрій ЄРМОЛАЄВ зазначив, що вибори проходять під трендом “протесту і нової надії”.

“Другий тур відбудеться у чистому вигляді: кандидат від влади і кандидат від опозиції. І протестність буде визначальною з точки зору настроїв людей”, - резюмував експерт.