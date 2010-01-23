"Наша Україна" закликає ґуртуватися навколо Ющенка

Голова політичної ради партії «Наша Україна» Віра УЛЬЯНЧЕНКО заявляє, що партія «Наша Україна» самостійно братиме участь в дострокових парламентських виборах у разі їх проведення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила журналістам після закінчення засідання політради партії.

Відповідаючи на запитання, у якому форматі «Наша Україна» планує йти на дострокові вибори ВР у разі їх проведення, В.УЛЬЯНЧЕНКО сказала: «Виключно як політична сила «Наша Україна». Ми неодноразово заявляли про те, що не будемо брати участь у різного роду блоках».

На уточнюючі запитання журналістів стосовно того, що деякі члени політради «Нашої України» заявили, що партія закликатиме інші партії демократичного спрямування створити спільний блок на чолі з Віктором ЮЩЕНКОМ для участі у виборах, В.УЛЬЯНЧЕНКО додала, що «Наша Україна» закликає інші демократичні політичні сили влитись у політичну силу «Наша Україна», лідером якої є Президент В.ЮЩЕНКО.