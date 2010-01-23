Цього разу Європі все одно, хто стане Президентом України?

Європі все одно, хто стане Президентом України, головне, щоб був відповідальний уряд.

Таку думку у телефонній розмові з власним кореспондентом УНІАН у Брюсселі висловив старший науковий співробітник Європейської ради зовнішніх відносин Ендрю ВІЛСОН.

“Цього разу їм (політикам ЄС – УНІАН) все одно. Єдине, чого Європа хоче, так це відповідального та ефективного уряду. Вони так втомилися від того, що цього давно не було”, - сказав експерт.

Говорячи про ситуацію в Україні перед другим туром виборів, Е.ВІЛСОН зауважив, що союз Юлії ТИМОШЕНКО і Сергія ТІГІПКА мав би сенс, враховуючи те, як розподілилися голоси між цими кандидатами, водночас, з точки зору економічної політики, за його словами, такий союз є досить складним, оскільки С.ТІГІПКО знайшов підтримку у середнього класу, а Ю.ТИМОШЕНКО звернулася до бідних верств населення.

На думку Е.ВІЛСОНА, ніша, яку зайняв С.ТІГІПКО, є швидше потенційною, ніж реальною, а тому, вважає політолог, у нинішнього “бронзового призера” президентських перегонів є непогані шанси на майбутнє.