Ющенко каже, що вірчих грамот «на деревню дедушке» не буває

Чинний Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений, що Росія дотримається усіх міжнародних норм при підготовці вірчих грамот для нового посла в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер» у п’ятницю ввечері.

“Немає вірчих грамот, адресованих “на деревню дедушке”, - наголосив він.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що це є формальністю: направляти вірчі грамоти на ім’я чинного Президента, але вона є обов’язковою.

"Ви знаєте, що за Конституцією, не тільки українською, не тільки російською, це часто вживається у міжнародній практиці, звання Президента - це пожиттєве звання. Тому, коли ми говоримо про організацію відносин між двома державами, одним з невід`ємних компонентів цих відносин є адресність. Якщо мова йде про вірчі грамоти Президенту України, то потрібно розуміти, чи це вірчі грамоти Президенту КУЧМІ, чи КРАВЧУКУ, чи це вірчі грамоти, які передаються Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ», - наголосив він.

Він повідомив, що дав доручення Міністерству закордонних справ цю «маленьку провокацію унеможливити»

Президент висловив упевненість, що це питання буде виправлено найближчим часом, “і в понеділок російська сторона вступить у відповідні зносини, як того вимагає міжнародний протокол”.

Як відомо, газета «КоммерсантЪ-Украина» (№ 10 від 22 січня) поінформувала, у Міністерстві закордонних справ Росії розробили процедуру, яка дає змогу послу РФ Михайлу ЗУРАБОВУ уникнути зустрічі з Президентом України В.ЮЩЕНКОМ.

Як пише газета, у вірчій грамоті М.ЗУРАБОВА не буде вказано прізвище чинного Президента України.

У Секретаріаті Президента газеті дали зрозуміти, що Київ відмовиться акредитувати М.ЗУРАБОВА на підставі такої вірчої грамоти.

19 січня Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ дав вказівку М.ЗУРАБОВУ, який з моменту свого призначення чотири місяці тому виконував обов`язки посла, не залишаючи Москви, виїхати в Україну. Тимчасовий повірений у справах РФ в Україні Всеволод ЛОСКУТОВ уточнив, що М.ЗУРАБОВ приїде до Києва до другого туру президентських виборів.

Газеті вдалося з`ясувати деталі дипломатичної процедури, обраної Москвою. МЗС Росії підготував М.ЗУРАБОВУ вірчу грамоту, оформлену з порушенням міжнародних норм.

"Грамота направлена на ім`я "Його превосходительства, Президента України", проте прізвище і ім`я Президента не вказано", – повідомив газеті співрозмовник у російському МЗС. За його словами, цей дипломатичний хід дозволить М.ЗУРАБОВУ вручити копію грамоти міністру закордонних справ Петру ПОРОШЕНКУ, одержати акредитаційну карту і розпочати виконання обов`язків посла, а оригінал документа передати вже новому главі держави після його інавгурації. Співрозмовник газети відзначив, що у тексті Віденської конвенції про дипломатичні відносини від 1961 року не описано формат вірчої грамоти і відсутня норма, що зобов`язує Росію починати документ з іменного звернення до Президента.