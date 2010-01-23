Ющенко каже, що вірчих грамот «на деревню дедушке» не буває
Президент дав доручення МЗС
Чинний Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений, що Росія дотримається усіх міжнародних норм при підготовці вірчих грамот для нового посла в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер» у п’ятницю ввечері.
“Немає вірчих грамот, адресованих “на деревню дедушке”, - наголосив він.
В.ЮЩЕНКО зауважив, що це є формальністю: направляти вірчі грамоти на ім’я чинного Президента, але вона є обов’язковою.
"Ви знаєте, що за Конституцією, не тільки українською, не тільки російською, це часто вживається у міжнародній практиці, звання Президента - це пожиттєве звання. Тому, коли ми говоримо про організацію відносин між двома державами, одним з невід`ємних компонентів цих відносин є адресність. Якщо мова йде про вірчі грамоти Президенту України, то потрібно розуміти, чи це вірчі грамоти Президенту КУЧМІ, чи КРАВЧУКУ, чи це вірчі грамоти, які передаються Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ», - наголосив він.
Він повідомив, що дав доручення Міністерству закордонних справ цю «маленьку провокацію унеможливити»
Президент висловив упевненість, що це питання буде виправлено найближчим часом, “і в понеділок російська сторона вступить у відповідні зносини, як того вимагає міжнародний протокол”.
Як відомо, газета «КоммерсантЪ-Украина» (№ 10 від 22 січня) поінформувала, у Міністерстві закордонних справ Росії розробили процедуру, яка дає змогу послу РФ Михайлу ЗУРАБОВУ уникнути зустрічі з Президентом України В.ЮЩЕНКОМ.
Як пише газета, у вірчій грамоті М.ЗУРАБОВА не буде вказано прізвище чинного Президента України.
У Секретаріаті Президента газеті дали зрозуміти, що Київ відмовиться акредитувати М.ЗУРАБОВА на підставі такої вірчої грамоти.
19 січня Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ дав вказівку М.ЗУРАБОВУ, який з моменту свого призначення чотири місяці тому виконував обов`язки посла, не залишаючи Москви, виїхати в Україну. Тимчасовий повірений у справах РФ в Україні Всеволод ЛОСКУТОВ уточнив, що М.ЗУРАБОВ приїде до Києва до другого туру президентських виборів.
Газеті вдалося з`ясувати деталі дипломатичної процедури, обраної Москвою. МЗС Росії підготував М.ЗУРАБОВУ вірчу грамоту, оформлену з порушенням міжнародних норм.
"Грамота направлена на ім`я "Його превосходительства, Президента України", проте прізвище і ім`я Президента не вказано", – повідомив газеті співрозмовник у російському МЗС. За його словами, цей дипломатичний хід дозволить М.ЗУРАБОВУ вручити копію грамоти міністру закордонних справ Петру ПОРОШЕНКУ, одержати акредитаційну карту і розпочати виконання обов`язків посла, а оригінал документа передати вже новому главі держави після його інавгурації. Співрозмовник газети відзначив, що у тексті Віденської конвенції про дипломатичні відносини від 1961 року не описано формат вірчої грамоти і відсутня норма, що зобов`язує Росію починати документ з іменного звернення до Президента.