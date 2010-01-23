Литвин знає, як вчинить той, хто програє вибори

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН висловлює сумнів, що парламент ухвалить закон, за яким вибори до місцевих органів влади 30 травня проводитимуться за відкритими списками.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «Рада».

"Я маю сказати чесно, сказати людям: ніякого нового закону про вибори у місцеві органи влади не буде", - сказав В.ЛИТВИН.

Голова ВР пояснив це тим, що в ухваленні такого закону не будуть зацікавлені ні новий Президент, ні той, хто програє президентські вибори.

«Більше того (той, хто програє), буде намагатися саме через чинну систему компенсувати поразку у фіналі і завести якнайбільше своїх людей у місцеві ради для того, щоб почати знову штурм, але не зверху, а знизу", - сказав В.ЛИТВИН.

Крім того, на думку голови ВР, забракне й часу. Він пояснив це тим, що після другого туру виборів Президента політичні команди довго з’ясовуватимуть стосунки між собою, потім відбудеться інавгурація, переділ посад, а там вже і час місцевих виборів підійде.