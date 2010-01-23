Тимошенко: кажу і Тігіпку, і Яценюку - хочете працювати, беріть уряд

Кандидат у президенти, чинний прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО впевнена в об’єднанні демократичних сил після завершення президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні у Бучі Київської області.

«Зараз поки що вони знаходяться у стані того, як їм рухатися далі, що їм робити – йти на парламентські вибори чи ще кудись… Я вважаю, що треба брати на себе відповідальність і працювати просто, і все буде добре. Я сподіваюсь на те, що якщо не до виборів, то після виборів усі кандидати від демократичних сил будуть разом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що докладе ксіх зусиль задля об’єднання демократичних сил та спільної роботи на користь країни. Ю.ТИМОШЕНКО висловила жаль з приводу того, що демократичні сили не змогли об’єднатися напередодні першого туру президентських виборів.

«Вони не зробили так, як я зробила у 2004 році – відклала у сторону амбіції - Україна понад усе - і підтримала, не балотуючись і не випробовуючи долю. На жаль, чоловіки-політики так не можуть служити Україні, як треба», - пояснила вона.

Кандидат у президенти підкреслила, що залишається відкритою для співробітництва з усіма демократичними кандидатами. «У нас є достатньо серйозний ресурс для об’єднання, і я хочу, щоб це об’єднання відбулося. Тому я і Сергію ТІГІПКУ, і Арсенію ЯЦЕНЮКУ, і всім іншим кандидатам, які брали участь у першому турі, сказала: повністю відкрита система співпраці, було б тільки ваше бажання. Хочете брати напрямок роботи – беріть уряд і показуйте, як ви здатні працювати, беріть інший напрямок, а я в усьому підтримаю», - повідомила Ю.ТИМОШЕНКО.