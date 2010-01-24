У ПР заявляють про провокацію Тимошенко

В Партії регіонів України називають заяву лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО про обговорення у ПР кандидатур на посаду прем’єр-міністра “заздалегідь спланованою, відвертою брехнею та провокацією”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПР, «жодних обговорень з цього приводу у Партії регіонів не вели і не ведуть».

«Партія регіонів абсолютно авторитетно заявляє, що усі заяви лідера БЮТ ТИМОШЕНКО стосовно нібито обговорення у ПР тих чи інших кандидатур на посаду керівника уряду є нічим іншим, як заздалегідь спланованою, відвертою брехнею та провокацією”, - зазначили у прес-службі.

«Це стосується і сьогоднішніх заяв прем’єрки стосовно чергового названого нею кандидата під час виступу у Бучі Київської області», - додали в ПР.

Як повідомляв УНІАН, у суботу кандидат у президенти, прем’єр-міністр України під час робочої поїздки на Київщину висловила припущення, що екс-міністр палива та енергетики, екс-голова НАК «Нафтогаз України» Юрій БОЙКО може очолити уряд, якщо Президентом стане Віктор ЯНУКОВИЧ.

Керівник уряду вкотре заявила, що зараз в Україні відбуваються не просто вибори Президента, а вибори за майбутнє України. «Це боротьба за повернення нам того, що ми маємо і мусимо мати. І тому ніхто не може залишитись байдужим. Сьогодні є або мафія, або нормальний, демократичний розвиток країни. От вибір», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.