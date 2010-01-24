Тігіпко не підтримає ні Тимошенко, ні Януковича

Кандидат у президенти Сергій Тігіпко заявив, що не підтримає жодного з кандидатів у президенти у другому турі виборів президента. Про це він сказав в ефірі програми "Чорне і біле" на телеканалі ТВі.

"Зайняти позицію за Януковича чи за Тимошенко - це образити свого виборця. В основному це люди досить інтелігентні, досить молоді, думаючі. Чому я повинен їм підказувати?" - заявив кандидат.

"Послухай і Віктора Януковича, і Юлію Тимошенко. Дуже багато чуєш не як від кандидатів у президенти, а як від фокусників. І підтримати - це означає взяти і підписатися під усим цим", - сказав Тігіпко.

За його словами, він може погодитися обійняти посаду прем`єра після другого туру виборів президента і проводити "непопулярні рішення".

Кандидат вважає, що новообраний президент буде контролювати більшість у парламенті. Також, за словами Тігіпка, всі домовленості в цьому випадку мають бути публічними.

У разі, якщо йому не запропонують місце у владі, кандидат пообіцяв піти в опозицію.

На запитання про те, чи може Тігіпко об`єднатися з кандидатом, який програв вибори, він відповів: "Про об`єднання всі повинні забути. З`явилася третя сила, яка буде постійно мати самостійну точку зору".

"Я вам обіцяю, що ні з ким об`єднуватися в єдині партії, в єдині блоки я не буду. Якщо не захочуть у владу - нікуди проситися не буду. Але я обіцяю - мовчати не буду, боятися теж не буду", - цитує Українська правда.