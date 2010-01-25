Луценко про вертепи, мороз, традиції, нечисть і 7 лютого

24 січня в Яремчі Івано-Франківської області відбувся Четвертий Всеукраїнський фестиваль вертепів «Карпатія».

Як передає кореспондент УНІАН, фестиваль відбувся за підтримки регіональних органів місцевої влади та Міністерства внутрішніх справ України.

У театралізованому шоу, яке традиційно четвертий рік поспіль проводиться на Івано-Франківщині, взяли участь народні депутати, відомі діячі мистецтв, зокрема, Богдан СТУПКА, Євген НИЩУК, Віталій та Дмитро КАПРАНОВИ, Юрій СТЕЦЬ, Олесь ДОНІЙ, Володимир АР’ЄВ.

У вертепі, незважаючи на майже 30-градусний мороз, взяли участь чимало митців з інших регіонів України.

Враховуючи сьогоденну політичну ситуацію в Україні, в театральних номерах не обійшлося без політики. Зокрема, в промовах окремих, традиційних для вертепу персонажах, яскраво простежувались натяки та слова деяких українських політиків, насамперед тих, хто представляє Партію регіонів.

Виступаючи перед глядачами, по завершенню дійства міністр внутрішніх справ України, лідер Народної самооборони Юрій ЛУЦЕНКО сказав: «Я хотів би від усієї душі подякувати за міць духу, незламність у дотриманні своїх українських традицій. І це дійство, яке відбувається тут, у Яремче, ще раз засвідчує, що ми сильні, ми українці, і ми переможемо. Бо перемоги нам так потрібні. Впевнений, що ми тут продемонстрували, що ми єдиний народ, який ніколи не втрачає віри у свої сили. Знаю, що ці морози, які не налякали нас тут, в Яремче, витравлять усю нечисть, яка кинула виклик Україні. Знаю, що переможемо, бо вже тричі перемагали».

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО не утримався і в своїй промові вчергове закликав людей пам’ятати про свій обов’язок 7 лютого прийти на виборчі дільниці.

«Прошу всіх, як один пам’ятати про своє не право, а обов’язок, 7 лютого захистити свою державу, свій дух, свою історію, свою перспективу», - сказав міністр, наголосивши при цьому, що весь український народ повинен бути єдиним у своєму виборі так, як єдині пальці руки, стиснуті в кулак.

«Розчипірювати руки, поливати брудом один одного – це означає потім просити милостиню. Ми сильні на всій Україні, коли ми разом», - підсумував Ю.ЛУЦЕНКО.