Тігіпко має намір стати мером Києва

Сергій Тігіпко спробує посісти місце мера Києва, якщо у нього не вийде стати прем`єр-міністром. Про це він сказав в ефірі програми "Чорне і біле" на телеканалі ТВі.

"Якщо не вийде одержати посаду прем`єра, яка дає більше всього впливу на країну, то цілком можливо, що це буде Київ. Масштаб теж дуже великою, - зазначив Тігипко. - І, найголовніше, ти можеш сказати: я дуже добре знаю місцеві проблеми. Ти можеш говорити з людьми в регіонах".

С.Тігіпко також упевнений, що його партія на місцевих виборах в травні набере більше 13%.

"Я хочу увійти в історію як творець партії "Сильна Україна", яка ще 100 років працюватиме, - говорить він. - Більш того, я не сподіваюся на себе. Я взяв дуже сильних консультантів, які допомагають мені це правильно зробити, тому що в Україні ніхто не знає, що таке побудувати партію", - сказав Тігіпко, зазначивши, що співпрацює з французьким політтехнологом Жаком Сегела.

"Думаю, що через певний час я оголошу такий вільний набір до групи депутатів, які захочуть підтримати партію "Сильна Україна" навіть у нинішньому складі парламенту, - наводить слова політика Українська правда. - Я почав такі переговори і переговорив вже з трьома людьми з приводу такої роботи. Це люди з фракції "Наша Україна".

"Буду відвертий, вони мені сьогодні потрібні, тому що я хочу впливати на процеси в країні. Для цього мені потрібна, принаймні, якась депутатська група... Якщо це вийде більшість депутатської фракції - це супер, тому що без цієї фракції ніхто не створить більшості і впливати через цю фракцію можна буде дуже серйозно", - говорить політик.

Відповідаючи на питання, до якої частини фракції НУ-НС відносяться ці депутати - лояльної прем`єрові Юлії Тимошенко чи президентові Віктору Ющенку, Тігипко заявив: "Є люди і звідти, і звідти. Двоє людей з одного боку, і один з іншого".