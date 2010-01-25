У Тимошенко за три години нарада з губернаторами

Тема: фінанси та платня бюджетникам

У понеділок, 25 січня, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО проведе селекторну нараду з головами облдержадміністрацій з питань фінансування та стану виплат заробітної плати працівникам бюджетних установ та організацій. Як повідомляє Урядовий портал, початок наради о10:00. Місце проведення: Кабмін, зал селекторних нарад, 8-й поверх. Вхід до Будинку уряду через 6-й під’їзд.

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