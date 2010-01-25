Кільчицька: апельсини точно були наколотими

Перший заступник голови Київської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА заявляє, що у другому турі президентських виборів голосуватиме за лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, але запевняє, що у робочий час за нього не агітує.

Про це вона сказала в інтерв`ю газеті «Сегодня» (№16 від 25 січня 2010 року).

«Я в 2004 році голосувала проти ЯНУКОВИЧА, тепер я виправляю свою помилку», - заявила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

На її думку, «сам ЯНУКОВИЧ і люди з його оточення більш соціально налаштовані - я працювала з Миколою АЗАРОВИМ, мені дуже імпонує Олена БОНДАРЕНКО і багато інших із фракції Партії регіонів у Раді».

І.КІЛЬЧИЦЬКА повідомила, що «на своїх балконах у центрі міста, де поряд живе купа депутатів, суддів і інших високопоставлених людей, розвісила плакати на підтримку ЯНУКОВИЧА». У той же час вона переконує: «у робочий час я за нього не агітую, а ось у позаробочий - так». При цьому І.КІЛЬЧИЦЬКА пригадала «помаранчеву революцію», для якої «багато робила - поставляла медикаменти, обіди, речі за свій рахунок». «Думаю тепер: як я могла? Де були мої очі, вуха, свідомість? І зараз мені здається, що апельсини, про які говорила Людмила ЯНУКОВИЧ, точно були наколотими», - додала вона.

Також І.КІЛЬЧИЦЬКА підтвердила, що найближчим часом одружується з другом-французом, який є батьком її сина Марка, він «успішний банкір і бізнесмен у сфері інвестицій і нерухомості». За її словами, шлюбна церемонія відбудеться найближчим часом у паризькій мерії, оскільки «якщо я проведу її в київській мерії, скажуть, що я користуюся службовим становищем». Також, додала вона, буде укладений шлюбний контракт. За словами І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, вона не хоче, «як більшість слов`янських жінок, залишитися з розбитим серцем, у сльозах, соплях і у «розбитого корита».

І.КІЛЬЧИЦЬКА повідомила, що її чоловік «житиме у Франції, оскільки його бізнес пов`язаний з Європою, а я - у Києві. Зустрічатимемося у вихідні – будемо приїжджати один до одного у гості».