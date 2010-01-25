Зурабов заговорив українською

Російський посол Михайло ЗУРАБОВ, що прибув сьогодні до Києва, сподівається на те, що його робота в Україні буде плідною, передає РІА “Новости”.

"Для мене честь представляти Президента Росії і російський народ в Україні", - заявив М.ЗУРАБОВ після прибуття в аеропорт "Бориспіль".

Посол переконаний, що російсько-українські відносини мають великий потенціал, і має намір докласти всі зусилля для того, щоб його реалізувати.

"Сподіваюся, що моя робота з українськими колегами буде плідною, на що мене орієнтував Президент Російської Федерації", - додав він.

Вступне слово посол почав із того, що привітав українською мовою присутніх в аеропорту журналістів. Він сказав, що радий своєму прибуттю до Києва, і після того, як виголосив вітальну промову російською, потім повторив її українською мовою.

Очікується, що у понеділок М.ЗУРАБОВ вручить копії вірчих грамот керівництву українського МЗС.

Міністерство закордонних справ України увечері 22 січня одержало ноту Посольства Росії щодо прибуття посла, який також є спеціальним представником Президента РФ з питань торговельно-економічної співпраці з Україною. "У ноті міститься прохання до МЗС України сприяти зустрічі М.ЗУРАБОВА в міжнародному аеропорту "Бориспіль" співробітниками Посольства Росії в Україні". Згідно з усталеною протокольною практикою, в зустрічі М.ЗУРАБОВА взяли участь співробітники відповідних підрозділів МЗС України, повідомляє NEWSru.ua.

М.ЗУРАБОВ був призначений послом в Україні замість Віктора ЧЕРНОМИРДІНА на початку серпня 2009 року. Проте за декілька днів після підписання указу Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ направив своєму українському колезі Віктору ЮЩЕНКУ послання, в якому обвинуватив його в проведенні антиросійського курсу і оголосив про рішення поки що не направляти посла до Києва.

Сімнадцятого січня на Україні відбувся перший тур президентських виборів.

За два дні, 19 січня, Президент РФ доручив М.ЗУРАБОВУ приступити до виконання обов`язків, а також призначив його своїм спецпредставником з розвитку торговельно-економічних відносин з Україною.

Згідно з дипломатичною практикою, після прибуття до Києва новий посол повинен, насамперед, відвідати український МЗС і вручити копії вірчих грамот. Після цього він де-факто може приступити до роботи посла. Після вручення вірчих грамот Президенту України він стане послом і де-юре.

22 січня газета "Коммерсант" повідомила, що прибуття до Києва нового посла Росії може вилитися у новий дипломатичний скандал - адміністрація В.ЮЩЕНКА має намір рекомендувати МЗС не приймати у російського дипломата копії вірчих грамот. За даними видання, свою рекомендацію адміністрація В.ЮЩЕНКА мотивує тим, що в документах не вказане ім`я українського Президента, якому ці грамоти посол вручатиме. Якщо копії вірчих грамот у М.ЗУРАБОВА не приймуть, посол не зможе приступити до виконання своїх обов`язків.

У свою чергу, керівник МЗС РФ Сергій ЛАВРОВ на прес-конференції у п`ятницю заявив, що Росія дотримуватиметься всіх протокольних традицій під час вручення вірчих грамот Президенту України новим послом