Азаров: посаду прем’єра вона обіцяла у цій країні мінімум п’ятьом

Перший заступник голови Партії регіонів, керівник виборчої кампанії кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА Микола АЗАРОВ заявляє, що лідер партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО повинен розуміти, що пропозиція кандидата у президенти, прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про його призначення головою уряду нічого не варта.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Команда Партії регіонів має, якщо говорити футбольною термінологією, хоча я не футболіст, п’ять лав запасних, щоб сформувати основний склад уряду. Ми готові розширити свою команду за рахунок прибічників, у тому числі Сергія Леонідовича ТІГІПКА, готові розглядати будь-які пропозиції, пам’ятаючи, що вони повинні бути реалістичними і підтримуватися шляхом у тому числі кадрового потенціалу», - сказав М.АЗАРОВ.

Водночас, він наголосив: «Будь-які теми про прем’єр-міністра, першого віце-прем’єра ми будемо обговорювати лише після другого туру виборів».

М.АЗАРОВ зауважив, що призначення прем’єр-міністра є виключною компетенцією парламенту, а відтак - будь-які заяви і пропозиції Ю.ТИМОШЕНКО стосовно цього нічого не варті.

«Необхідно пам’ятати, що за два роки вона не змогла призначити собі ГАЙДУКА віце-прем’єром. А, до речі, посаду прем’єр-міністра, за моєю інформацією, вона обіцяла у цій країні мінімум п’ятьом», - сказав М.АЗАРОВ.

Представник Партії регіонів також додав, що у питаннях кадрового складу майбутнього уряду «від неї вже зараз нічого не залежить».

«Це є найголовнішим посилом, який Сергій Леонідович у тому числі прекрасно розуміє», - сказав М.АЗАРОВ.