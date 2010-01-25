Третьяков: не підтримавши Тимошенко, Ющенко зрадив Майдан

Рішення Політради партії “Наша Україна” про те, що “вибору в другому турі немає”, є зрадою ідеалів Майдану, який дав Україні чітку перспективу демократичного вибору. Так думку в коментарі УНІАН висловив народний депутат України, заступник голови фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Олександр ТРЕТЬЯКОВ.

“Політрада партії не підтримала кандидатуру Юлії ТИМОШЕНКО у другому турі президентських перегонів, чим фактично закликала виборців голосувати за Віктора ЯНУКОВИЧА, - вважає О.ТРЕТЬЯКОВ. - Коли пригадати, що під час президентських виборів 2004 року Ю.ТИМОШЕНКО однозначно підтримала кандидатуру Віктора ЮЩЕНКА, нинішнє рішення “Нашої України” є “здачею” національних інтересів”.

За словами О.ТРЕТЬЯКОВА, “ця позиція логічно “вписується” в заклик Президента України В.ЮЩЕНКА голосувати “проти обох кандидатів”, але є відвертим лицемірством. Фактично тим самим одне з гасел Майдану “Ющенко – ТАК!” трансформується в гасло “Янукович – Так!”, а колишніх учасників Помаранчевої революції закликають віддати країну тим самим фальсифікаторам президентських виборів 2004 року, проти яких виступали люди на Майдані”.

На жаль, зауважує О.ТРЕТЬЯКОВ, Президент не зміг піднятись вище особистих амбіцій та ураженого самолюбства, а “Наша Україна” не змогла вийти з його тіні. “Віктор ЮЩЕНКО немов Понтій Пілат робить вигляд, що “умиває руки” і дає можливість виборцям вільно робити свій вибір. Насправді залишитись безстороннім йому не вдасться”, - зазначає О.ТРЕТЬЯКОВ.

На його переконання, підтримка Ю.ТИМОШЕНКО дає країні шанс на демократичний розвиток, тоді як вибір ЯНУКОВИЧА відкине нас назад на багато років. “Тож кожен має прийняти для себе рішення: він підтримує вибір, зроблений Помаранчевою революцією, чи ні”, - зазначає О.ТРЕТЬЯКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня Політрада партії «Наша Україна» ухвалила заяву щодо політичної ситуації напередодні другого туру президентських виборів.

Зокрема, в цій заяві зазначається: «Наша Україна» переконана, що у другому турі українське суспільство чекає непростий вибір. На думку партії, під загрозою державний суверенітет, курс на європейську інтеграцію на національне відродження, демократичні надбання останніх років, проведення в державі економічних і соціальних реформ, покликаних створити суспільство добробуту та злагоди. «Переконані, що для всіх громадян України, які поділяють такі цінності та перспективи, вибору у другому турі немає», - йдеться у заяві політради «Нашої України».