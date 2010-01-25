У ЄЦ вже придумали запитання на теледебати

Голова партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ вважає, що слід змінити площину дискусії кандидатів у президенти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

“Другий тур має стати змаганням підходів до вирішення основних проблем країни, а не продовженням театру особистих образ та порожніх розмов. Кандидатам треба перестати поливати один одного брудом. Країні потрібні відповіді на складні політичні та економічні проблеми”, – заявив І.КРІЛЬ, коментуючи передвиборчу риторику кандидатів на пост Президента.

Він вважає, що найактуальнішими для країни є відповіді на три ключових питання. “По-перше, як кандидат у президенти планує змінити систему влади. Якими він бачить власні повноваження та повноваження парламенту, чи буде змінювати Конституцію. Які будуть відносини між центральною та місцевою владою і яким чином вони будуть формуватися. Врешті-решт, чи збирається він змінювати безвідповідальну практику обрання органів влади на основі закритих партійних списків”, - наголосив І.КРІЛЬ.

Другим важливим питанням, на яке кандидати мають дати відповідь, є способи подолання економічної кризи в країні. “Кандидати мають чітко вказати, які галузі промисловості вони будуть стимулювати, як вирішуватимуть проблеми фінансового сектору, як боротимуться з дефіцитом бюджету та величезним боргом і як вони збираються при цьому забезпечувати соціальні потреби суспільства”, - зазначив голова “Єдиного Центру”.

«І, врешті-решт, питання енергетичної безпеки країни. Як кандидати планують захистити наш енергоринок, як вони вибудовуватимуть стосунки з постачальниками ресурсів та їх споживачами, якою буде ціна на газ для населення та промисловості. Відповідь на кожне з цих питань вимагає не політичних гасел та обтічних обіцянок, а продуманих програм дій, за реалізацію яких береться кандидат у президенти і його політична команда», - вважає І.КРІЛЬ.

Голова “Єдиного Центру” нагадав, що вибори - це не лише змагання політичних команд чи особистостей. “Це вибір сценарію життя країни, обрання стратегії її розвитку. Тому треба перенести дискусію з площини шоу-бізнесу та комерційних рекламних роликів у площину дискусії підходів до вирішення життєво важливих питань”, – додав І.КРІЛЬ.