Луценко поставив міліції два завдання на другий тур

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вимагає від підлеглих забезпечити чесне і прозоре голосування у другому турі президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві, виступаючи на колегії за участю керівників регіональних управлінь МВС України за підсумками роботи міліції у 2009 році.

«Вимагаю від вас неупередженого ставлення до всіх політичних процесів, як ми це демонстрували весь час до цього. Саме такого вимагаю і під час другого туру виборів. Наше спільне завдання – забезпечити чесні, прозорі вибори – щоб ми отримали Президента без будь-яких масових порушень на мітингах. Усі наші дії мають бути спрямовані на забезпечення права людей чесно обрати собі Президента», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він ще раз вказав на неприпустимість агітації за будь-якого кандидата у президенти з боку співробітників міліції, запевнивши, що він надалі і сам не вдаватиметься до цього.

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО закликав підлеглих у день голосування у разі виявлення будь-яких порушень складати протоколи і передавати їх до прокуратури.

«Завдання міліції - не допустити будь-яких зловживань навколо виборчих дільниць… А також необхідно дати можливість всім працівникам, які будуть залучені до охорони громадського порядку, проголосувати і самим… Дуже сподіваюсь, що цей вибір буде нормальний і дасть нам упевненості у майбутньому», - сказав міністр.