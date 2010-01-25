Порошенко вважає, що Зурабову буде легко працювати в Україні

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО вважає, що приїзд в Україну нового посла Росії Михайла ЗУРАБОВА надасть нового поштовху двостороннім відносинам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.ПОРОШЕНКО сказав після вручення йому М.ЗУРАБОВИМ копій вірчих грамот.

«Я хочу підкреслити, що той величезний потенціал, який мають українсько-російські відносини, з приїздом Михайла Юрійовича набудуть нового поштовху», - сказав міністр.

П.ПОРОШЕНКО також висловив задоволення тим, що перше звернення нового посла Росії в Україні до українських ЗМІ прозвучало українською мовою.

«Мені особисто надзвичайно приємно, що перше звернення до українських ЗМІ Михайло Юрійович зробив українською мовою, і зараз, коли ми з вами спілкуємося українською мовою, я бачу, що Михайло Юрійович абсолютно все розуміє, тому йому буде легко працювати в Україні», - сказав П.ПОРОШЕНКО, запевнивши, що МЗС зробить все для того, щоб використати величезний потенціал двосторонніх відносин.