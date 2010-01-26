Мер Донецька: грузини масово бронюють місця в готелях

Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО просить посла Грузії в Україні Грігола КАТАМАДЗЕ запобігти перебуванню і приїзду до міста 7 лютого, на час проведення в Україні другого туру президентських виборів, громадян Грузії без їх попередньої офіційної реєстрації як міжнародних спостерігачів у Центральній виборчій комісії України.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції мер повідомив, що надіслав послу Грузії відповідного листа.

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО у своєму зверненні нагадав, що «у період першого туру президентських виборів 2010 року у місті Донецьку значне хвилювання і занепокоєння жителів міста викликав масовий приїзд великої кількості громадян Грузії без будь-якого офіційного статусу і мети візиту».

Мер відзначив, що значна кількість грузинів після голосування не залишила місто і дотепер перебувають в Донецьку, «масово бронюючи місця в готелях».

Тому, «з метою недопущення соціального напруження серед донетчан, і попередження виникнення можливих конфліктів під час другого туру голосування на виборах Президента України», О.ЛУК’ЯНЧЕНКО переконливо просить «запобігти перебуванню і приїзду до міста Донецьк на період продовження виборчого процесу громадян Грузії без попередньої реєстрації їх у Центральній виборчій комісії як офіційних спостерігачів».

Крім того, міський голова просить посла «також забезпечити безумовне дотримання громадянами Грузії на території міста Донецька усіх норм чинного законодавства України».

Після того, як О.ЛУК’ЯНЧЕНКО ознайомив журналістів зі змістом свого листа, він повідомив, що, за даними еміграційних служб, у Донецьку зараз перебувають від 400 до 500 громадян Грузії.

Крім того, мер відзначив, що має певну інформацію про тих грузинів, які приїжджали на вибори до України.

«У мене є певні дані, коли ЦВК перевіряла, то після обробки документів знайшла 119 осіб (з числа громадян Грузії, що приїхали, - УНІАН), анкети у яких дублювалися, - сказав мер. - Серед даних кандидатур не було жодної людини, яка мала б досвід спостереження за виборами».

За словами О.ЛУК’ЯНЧЕНКО, «1466 осіб з прибулих грузинів – тимчасово не працювали і взагалі поставили прочерк у графі професія».

«Таким чином, згідно з висновком ЦВК, типовий спостерігач з Грузії – це молода людина без освіти, без роботи, без жодного досвіду спостереження за виборами і, причому, без певного місця проживання», - констатував мер. При цьому він наголосив, що ці дані «не мої висновки, це висновки Центральної виборчої комісії».

Як повідомляв УНІАН, напередодні першого туру виборів Президента України, 11 січня 2010 року, ЦВК відмовила у реєстрації 2011 офіційним міжнародним спостерігачам від Грузії, мотивуючи рішення неправильним оформленням спостерігачами документів.

13 січня Київський апеляційний адміністративний суд визнав за протиправні дії Центральної виборчої комісії, яка відмовила в реєстрації спостерігачам від Грузії, і зобов`язав ЦВК розглянути це питання на найближчому засіданні.

17 січня ЦВК так і не зареєструвала офіційних міжнародних спостерігачів від Грузії на виборах Президента України.

Того самого дня ЦВК вирішила звернутися до Генеральної прокуратури України з метою перевірки документів, поданих Грузією на реєстрацію міжнародних спостерігачів від цієї країни.

22 січня Генеральна прокуратура повідомила, що організувала перевірку реєстрації офіційних спостерігачів від Республіки Грузія на виборах Президента України.