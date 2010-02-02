Експерт вважає, що зі вчорашнім виступом Янукович проколовся

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що вчорашній виступ кандидата в президенти України Віктора ЯНУКОВИЧА в програмі «Кращий кандидат» на телеканалі ICTV був орієнтований не на власного виборця, а на ліберальний електорат Сергія ТІГІПКА і Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Про це йдеться в коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, переданого агентству УНІАН.

На думку експерта, у виступі В.ЯНУКОВИЧА не було видно сильного і харизматичного політика, якого звикли бачити в ньому жителі Донецька, Луганська, Харкова, і саме такий його образ надалі формуватимуть його іміджмейкери.

«Слухаючи ЯНУКОВИЧА, іноді складалося враження, що він продовжує свій виступ у Давосі. Його риторика зовсім не відповідала тому образу політика, до якого звик виборець ЯНУКОВИЧА. Очевидно, що, за задумами спічрайтерів та імідмейкерів, в ефірі ЯНУКОВИЧ мав поборотися за виборця, що голосував у першому турі за ТІГІПКА і ЯЦЕНЮКА», - вважає політолог.

У той же час, на думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, такий прийом не виправданий і необачний, особливо в останні дні кампанії, коли кандидат не повинен підносити сюрпризи і дивувати новаторством, а повинен, навпаки, чітко підтверджувати і закріплювати основні тези виборчої кампанії.

«Виборець ТІГІПКА і ЯЦЕНЮКА, здатний проголосувати за лідера Партії регіонів, – це, здебільшого, виборець, який пішов від нього раніше. І для того, щоб його повернути, не треба було демонструвати нові якості – треба було показати того ЯНУКОВИЧА, за якого виборець стояв на майданах у 2004 році», - переконаний О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.