БЮТ звинувачує ПР у використанні адмінресурсу в Києві

Партія регіонів, використовуючи адміністративний ресурс, вказує киянам, за кого потрібно голосувати на виборах Президента.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це заявив народний депутат, член фракції БЮТ Павло КОСТЕНКО.

«Керівники та тренери дитячо-юнацьких спортивних шкіл Києва звернулися до мене зі скаргою, що народні депутати від Партії регіонів 2 лютого зібрали їх у Київському міському палаці дітей та юнацтва і висунули вимогу щодо голосування за кандидата ЯНУКОВИЧА», - повідомив П.КОСТЕНКО.

Учасники цього зібрання вважають, що захід був недемократичним, з відкритим використання адмінресурсу і таким, що порушує законодавство України.

Народний депутат наголосив, що протягом року київська влада, використовуючи різні приводи, намагалася ускладнити роботу практично всіх дитячо-юнацьких спортивних закладів міста, не забезпечуючи належного фінансування їх діяльності.

«Спочатку порушують права дітей на заняття спортом і фізичною культурою, а потім Партія регіонів обіцяє вирішувати створені ними ж та їх прихильниками проблеми», - заявив П.КОСТЕНКО.