Попов розповів про роль фельд’єгерів у прийнятті важливих рішень

Представник Президента у Верховній Раді України Ігор ПОПОВ наголошує, що рішення Президента України Віктор ЮЩЕНКА щодо змін до закону про вибори Президента України буде не раніше, ніж завтра.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

І.ПОПОВ зазначив: «я не думаю, що ВР встигне просто фізично сьогодні прислати даний закон». Він нагадав, що документи надходять фельд’єгерською поштою, яка працює до 17 год., тому сьогодні це рішення не може надійти. Він зазначив, що «завтра зранку буде закон і зранку буде рішення Президента України».

На запитання журналістів, чи все-таки підпише Президент України Віктор ЮЩЕНКО нині ухвалений закон, І.ПОПОВ відповів: «Є аргументи «за» і «проти». Він зазначив, що зараз доповідатиме Президенту з цього питання. Він зазначив, що є «повний портфель і тих, і тих аргументів».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 лютого, Верховна Рада України ухвалила в цілому закон України «Про внесення змін до закону України «Про вибори Президента України».

За таке рішення проголосували 233 народних депутати з 243, зареєстрованих у сесійній залі. За ухвалення документа проголосували 172 депутати від фракції Партії регіонів, один – від БЮТ, 29 – від НУ-НС, 27 – від КПУ та 4 – позафракційні. При цьому під час голосування частина депутатів від фракції Партії регіонів сиділи на місцях депутатів від фракції НУ-НС, аби не дати їх колегам, які належать до коаліції, витягнути картки під час голосування.

Цим документом із закону вилучено положення, за яким засідання виборчої комісії є повноважним, якщо у ньому бере участь не менш як дві третини складу комісії. При цьому у випадку бездіяльності виборчої комісії комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання, віднесеного до компетенції комісії нижчого рівня. У день голосування такі питання розглядаються комісією вищого рівня невідкладно.

Законом також передбачено, що в разі, якщо кандидат на пост Президента України не використав можливість подати встановлену кількість кандидатур до складу відповідної окружної виборчої комісії за 20 днів до дня повторного голосування, Центральна виборча комісія формує склад окружної виборчої комісії у складі 14 осіб (по 7 від кожного кандидата) за поданням голови відповідної обласної ради.

У разі, якщо кандидат на пост Президента України не використав можливість подати встановлену кількість кандидатур до складу відповідної дільничної виборчої комісії за вісім днів до дня повторного голосування, окружна виборча комісія формує склад дільничної виборчої комісії у кількості 16 осіб (по 8 від кожного кандидата), за поданням голови відповідної міської, районної, районної у місті ради.