Янукович упевнений, що Ющенко підпише закон про вибори Президента

Кандидат у президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ упевнений, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО підпише зміни до закону про вибори Президента України, прийнятого сьогодні Верховною Радою, до дня повторного голосування 7 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам під час своєї поїздки до Луганської області.

«Я впевнений в тому, що цей закон був дуже необхідний Україні, тому що цей закон не дає можливості зриву демократичного процесу проведення чесних, прозорих виборів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він відзначив, що прийняті зміни знімають можливість блокування роботи виборчих комісій і «створює альтернативи, якщо якась із сторін спробує порушити цей демократичний процес проведення чесних виборів».

«Я впевнений, що Президент України В.ЮЩЕНКО, який не раз заявляв про те, що він зацікавлений у проведенні чесних виборів в Україні, цей закон підпише», - сказав лідер Партії регіонів.

Також він наголосив, що, на його думку, вже сьогодні буде оформлено необхідні документи для набрання чинності законом.

«Ми проситимемо Президента В.ЮЩЕНКА, аби він якомога швидше його підписав, щоб він був опублікований і набув чинності», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 лютого, Верховна Рада України прийняла в цілому Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України».