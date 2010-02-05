Ющенко дасть команду Внутрішнім військам оточити ЦВК

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір доручити Внутрішнім військам МВС України охороняти Центральну виборчу комісію по зовнішньому периметру, а Державній службі охорони - посилити пропускну систему в ЦВК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на нараді щодо забезпечення законності та правопорядку під час проведення другого туру виборів глави держави.

За словами В.ЮЩЕНКА, за декілька годин він планує підписати указ, що передбачає ці заходи.

Він повідомив, що цей указ було підготовлено на підставі засідання Ради національної безпеки та оборони України. Водночас, він не уточнив, про яке саме засідання РНБО йдеться.

Крім того, В.ЮЩЕНКО доручить СБУ та Державній службі спеціального зв’язку посилити захист державних інформаційних ресурсів, зокрема, унеможливити появу так званих транзитних серверів чи спотворень повідомлень, які надходитимуть від окружних комісій до ЦВК.

"Хочу довести до всіх: провести на законному рівні вибори - значить уникнути великого суспільного протистояння", - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомила УНІАН прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА, засідання РНБО щодо забезпечення порядку під час виборів відбулось вчора в режимі опитування членів ради.