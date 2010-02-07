БЮТ вимагає не визнавати виборів на "захоплених" регіоналами дільницях

Блок Юлії Тимошенко проситиме Центральну виборчу комісію не визнавати результати виборів на тих виборчих дільницях, де члени комісій від кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО не мали змоги приступити до роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив керівник центрального штабу кандидата в президенти Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ТУРЧИНОВ.

«Для багатьох наших членів ДВК немає можливості працювати і, безумовно, ми будемо вимагати на цих дільницях не визнавати результати виборів», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, за попередніми підрахунками члени комісій від БЮТ не змогли приступити до роботи на 1 тис. дільниць.

В той же час, додав О.ТУРЧИНОВ, остаточна цифра з’явиться протягом двох найближчих годин.

За його словами, загрозлива ситуація в першу чергу складається в 41, 42 та 61 округах Донецької області та на півдні України.