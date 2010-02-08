Тимошенко вирішила відпочити

Прем`єр-міністр України, кандидат у президенти Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні о 00.30 залишила свій виборчий штаб для того, щоб відпочити до ранку.

«Я їду, щоб відпочити», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про плани на найближчий час. При цьому вона підкреслила, що відпочивати планує до ранку.

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що з подальшими діями вона і її штаб визначаться після того, як будуть відомі остаточні результати виборів. «Щойно підрахунок буде, так відразу зберемося і вирішуватимемо, як рухатися далі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.