БЮТ: на Донбасі Тимошенко втратила 2% голосів через фальсифікації

У Донецькій області через фальсифікації в другому турі президентських виборів Юлія ТИМОШЕНКО втратила мінімум 2% голосів виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції прес-секретар Донецького обласного виборчого штабу Ю.ТИМОШЕНКО Олег ІЗМАЙЛОВ.

За його словами, дані екзит-полу по Донецькій області, згідно з яким Ю.ТИМОШЕНКО набрала 5,47% голосів виборців у регіоні, «нас не дуже здивували і були очікувані». Але при цьому О.ІЗМАЙЛОВ підкреслив, що коли б не фальсифікації на виборах, число голосів виборців, відданих за Ю.ТИМОШЕНКО, було б мінімум на 2% вище.

«Зараз наші юристи обробляють увесь той комплекс документів про порушення у виборчих дільницях, які були зафіксовані», - сказав він і додав: «Думаю, дещо пізніше ми зробимо ряд заяв і висловимо офіційну точку зору на ті порушення, які були під час голосування».

«Думаю, будуть десятки позовів подані до суду на порушення під час другого туру голосування», - сказав О.ІЗМАЙЛОВ.