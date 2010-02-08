ЦВК опрацювала 61,71% протоколів
03:51, 08 лютого 2010Політика
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Не підтримали жодного - 4,49% виборців
За оперативними даними Центральної виборчої комісії, згідно з результатами опрацювання 61,71% протоколів, за кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 49,21% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 45,15%.
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані надходять до Центральної виборчої комісії.
При цьому не підтримали жодного із кандидатів 4,49% виборців.
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