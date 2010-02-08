У Добкіна не залишилося сил святкувати
04:42, 08 лютого 2010Політика
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"Я п`ять років чекав цього дня"
Харківський міський голова Михайло Добкін розповів, що у нього не залишилося сил святкувати перемогу Віктора Януковича на виборах президента України.
«Я п`ять років чекав цього дня. Я уявляв собі, як реагуватиму, як дивитимуся на тих або інших людей. Емоцій немає. Я радий, але без емоцій, неначе завершено довгу важку роботу, але святкувати немає сил», - сказав він.
“Тепер настав час збирати каміння», відзначив мер. Зокрема, реалізовувати нові можливості нести до бюджету держави потрібні Харкову пункти.
Але головне, вважає М.Добкін - Україна одержала президента, який може консолідувати суспільство.
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