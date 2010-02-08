Результати опрацювання 89,61% протоколів: розрив 2,65%

За результатами опрацювання 89,61% протоколів, за Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,5% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 45,85%.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані надходять до Центральної виборчої комісії.

Розрив між В.ЯНУКОВИЧЕМ та Ю.ТИМОШЕНКО становить 2,65%.

Не підтримали жодного із кандидатів 4,45% виборців. Кількість виборців, які проголосували проти всіх, вже перевищила 1 млн.