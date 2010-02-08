Результати опрацювання 89,61% протоколів: розрив 2,65%
08:41, 08 лютого 2010Політика
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Не підтримали жодного 4,45%
За результатами опрацювання 89,61% протоколів, за Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,5% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 45,85%.
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані надходять до Центральної виборчої комісії.
Розрив між В.ЯНУКОВИЧЕМ та Ю.ТИМОШЕНКО становить 2,65%.
Не підтримали жодного із кандидатів 4,45% виборців. Кількість виборців, які проголосували проти всіх, вже перевищила 1 млн.
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