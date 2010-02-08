Дані ЦВК: розрив між Януковичем і Тимошенко скорочується

За оперативними даними Центральної виборчої комісії, згідно з результатами опрацювання 93,54% протоколів, за кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,35% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО - 46,01%.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН з Центральної виборчої комісії.

Розрив між В.ЯНУКОВИЧЕМ та Ю.ТИМОШЕНКО становить 2,34% (при підрахунку 91,79% протоколів розрив становив 2,58%).

Не підтримали жодного з кандидатів 4,43% виборців.

В абсолютних цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосували 11 млн. 479 тис. 646 виборців, а за Ю.ТИМОШЕНКО - 10 млн. 925 тис. 476 виборців.

В той же час, як повідомляє офіційний сайт ЦВК, в АР Крим та Луганській області опрацьовано найменшу кількість протоколів.