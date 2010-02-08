ЦВК опрацювала 96,27% протоколів

За оперативними даними Центральної виборчої комісії, згідно з результатами опрацювання 96,27% протоколів, за кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,34% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО - 46,05%.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН з Центральної виборчої комісії.

Розрив між В.ЯНУКОВИЧЕМ та Ю.ТИМОШЕНКО становить 2,19% (при опрацюванні 95,04% протоколів розрив становив 2,09%).

Не підтримали жодного з кандидатів 4,41% виборців.

В абсолютних цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосували 11 млн. 805 тис. 65 виборців, а за Ю.ТИМОШЕНКО - 11 млн. 247 тис. 248 виборців.