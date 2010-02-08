ЦВК: все буде підраховано вчасно

В Центральній виборчій комісії сподіваються до кінця тижня отримати всі протоколи від окружних виборчих комісій з «мокрими” печатками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що ЦВК продовжує непокоїти ситуація, яка склалась в шести територіальних виборчих округах в Криму, а також в декількох округах Луганщини щодо повільної передачі протоколів даних.

Він розповів, що на даний момент 100% надали дані з 17 регіонів.

Залишаються деякі дільниці у Волинській, Закарпатській, Чернівецькій, Одеській, Львівській, Херсонській та Київській областях.

В той же час він зауважив, що песимістичні прогнози, які, в тому числі, давав він особисто щодо затягування із підрахунком голосів, не справджуються, і все буде підраховано вчасно.

Також він звернув увагу на те, що всі міжнародні спостерігачі дали високу оцінку підготовці та проведенню повторного голосування.