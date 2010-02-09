Шкіль розповів про головне завдання БЮТ на сьогодні

Фракція БЮТ проводить активний процес підготовки документів, заяв та позовів до судів щодо оскарження результатів президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив народний депутат від фракції БЮТ Андрій ШКІЛЬ.

«Головне завдання, яке ми зараз перед собою ставимо, – забезпечення фактажу щодо того, що ми і так знаємо – щодо фальсифікацій», - сказав народний депутат.

За його словами, одним із пунктів позову буде голосування виборців вдома, оскільки таких в Україні виявилося понад одного мільйона.

Крім того, додав А.ШКІЛЬ, виявлено великий відсоток зіпсованих бюлетенів, такого показника не було навіть під час виборів Президента у 2004 року.

«У нас під питанням якість і чесність голосування, і ми в межах чинного законодавства забезпечимо позовами саме ті факти, які спричинили фальсифікації», - сказав він.

За словами А.ШКІЛЯ, за попередніми даними, вже більш як на тисячі дільниць виявлено порушення.