Прихильники Януковича біля ЦВК знову проводять свій мітинг

У Києві на площі Лесі Українки, де знаходиться будівля Центральної виборчої комісії, прихильники кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА знову проводять мітинг на його підтримку.

Як передає кореспондент УНІАН, загалом під прапорами Партії регіонів сьогодні зібралися близько трьох тисяч осіб. Мітингувальники слухають популярну музику, яка лунає з динаміків на сцені.

Крім того, у приміщенні ЦВК, де сьогодні комісія розглядатиме скарги Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» щодо підрахунку голосів виборців на низці дільниць, зібралося близько 30 представників Партії регіонів. Зокрема, це народні депутати України Нестор ШУФРИЧ та Ельбрус ТАДЕЄВ.