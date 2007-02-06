Хавьєр Солана не прибув до Києва
12:40, 06 лютого 2007Політика
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Візит скасувала і Ферреро Вальднер
|Хавьєр Солана
Про це УНІАН повідомив керівник апарату прем`єр-міністра України Сергій ЛЬОВОЧКІН.
«СОЛАНА також не брав участі в засіданні Трійка ЄС – Росія», - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.
Один із представників європейської делегації, який не побажав представитися, також не зміг назвати причини відсутності Х.СОЛАНИ і порадив звернутися до організаторів зустрічі.
Як повідомляв УНІАН, свій візит до Києва скасувалатакож Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта Фереро-Вальднер.
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