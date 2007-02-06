Хавьєр Солана не прибув до Києва

Хавьєр Солана

Верховний представник ЄС з питань загальної зовнішньої і безпекової політики Хавьєр СОЛАНА не братиме участі в зустрічі Україна-Трійка ЄС в Києві.

Про це УНІАН повідомив керівник апарату прем`єр-міністра України Сергій ЛЬОВОЧКІН.

«СОЛАНА також не брав участі в засіданні Трійка ЄС – Росія», - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

Один із представників європейської делегації, який не побажав представитися, також не зміг назвати причини відсутності Х.СОЛАНИ і порадив звернутися до організаторів зустрічі.

Як повідомляв УНІАН, свій візит до Києва скасувалатакож Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта Фереро-Вальднер.