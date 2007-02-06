Івченко заявляє, що Янукович і Путін поставили мишоловку для українців

Передача в користування газотранспортної системи України ставить енергетичну безпеку нашої країни в залежність від Росії. Про це, як повідомляє прес-служба "Нашої України", заявив народний депутат, колишній керівник НАК "Нафтогаз України" Олексій ІВЧЕНКО.

За повідомленням прес-служби, на думку О.ІВЧЕНКА, “проблема власності газотранспортної системи для України - архіважлива. Заяви ПУТІНА і ЯНУКОВИЧА свідчать про те, що зараз відбуваються якісь газові домовленості за спиною Президента, який є гарантом енергетичної безпеки України”, - зазначив О.ІВЧЕНКО.

“Заяви про надання в користування Україні російських газових родовищ – це пастка для нашої держави, - наголошує депутат. - Всі прекрасно розуміють, що структури, які володіють родовищами в Росії, діють в межах російського законодавства, а закони сусідньої держави дозволяють вивести газ за територію Росії лише за індикативною ціною, тобто не нижче, ніж 230 доларів за 1 тисячу кубометрів. Таким чином Україна не отримає для себе дешевий газ”.

О.ІВЧЕНКО також наголосив, що згідно з російським законодавством, монополістом з експорту російського газу є компанія “Газпром”, яка нікого не впустить у сферу своєї діяльності, а “для України ніхто не змінюватиме російські закони.”

"Гасло Януковича-Путіна “Ми вам родовища, а ви нам - газотранспортну систему України” – це мишоловка для українців і зрада прем’єром національних інтересів", - заявив народний депутат.

О.ІВЧЕНКО нагадав, що Росія так і не підписала Хартію про енергетичну безпеку. Крім того він наголосив, що на російському газовому ринку були прецеденти, коли великі іноземні компанії, які займалися розробкою газових родовищ, під тиском російських фіскальних органів були змушені продавати свої акції "Газпрому" й залишати російські родовища”.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого на прес-конференції Президент РФ Володимир ПУТІН заявив, що Україна має намір повернутися до ідеї створення газотранспортного консорціуму з Росією шляхом обміну частки в українських газопроводах, якими російський газ експортується до Європи, на доступ до видобутку газу в Росії. В.ПУТІН сказав, що влада України та експерти в Росії готують пропозиції, і він планує обговорити їх найближчим часом із Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ та урядом Віктора ЯНУКОВИЧА.

Після цієї заяви прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ допустив можливість передачі активів української ГТС в обмін на паритетну участь в газовидобувних активах Росії. «Йдеться зараз про наміри. Я вважаю, якщо говорячи про наміри, ми завжди повинні підходити конкретно. Якщо йтиметься про об`єднання, то воно має бути на рівні партнерських відносин. Ці відносини повинні бути зрозумілими, як говорять, 50х50», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він зазначив, що Україна і Росія повинні виробити нову модель відносин в енергетичній галузі, яка допомогла б досягти успіху в питаннях енергетичної безпеки обох країн.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив також, що питання створення нової моделі відносин в енергосфері обговорюються зараз на рівні президентів Росії і України.

5 лютого на засіданні урядового комітету з питань правової політики, оборони, міжнародної співпраці та європейської інтеграції прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ заявив, що українська газотранспортна система була і залишається в державній власності.