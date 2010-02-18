БЮТ вимагає скасувати «цинічну» інавгурацію Януковича

Фракція БЮТ вважає цинічною ідею проведення інавгурації Віктора ЯНУКОВИЧА 25 лютого, оскільки є рішення Вищого адміністративного суду України, яким призупинено дію протоколу Центральної виборчої комісії про встановлення офіційних результатів виборів.

Про це заявив народний депутат від БЮТ Сергій СОБОЛЄВ, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Ми на сьогоднішній день не бачимо можливості для існування постанови Верховної Ради щодо приведення до присяги Президента 25 лютого. Тому наша фракція внесла законопроект про скасування рішення Верховної Ради до остаточного розгляду позову Вищим адмінсудом», - підкреслив С.СОБОЛЄВ.

Депутат обурений позиціями деяких народних обранців, які не проти провести інавгурацію В.ЯНУКОВИЧА на наступному тижні.

«Логіка подій, які і надалі розгортаються у сесійній залі, нам абсолютно не зрозуміла. Ми неодноразово звертали увагу зали, що в нас є законне право щодо оскарження дій ЦВК. Ми скористалися своїм законним правом», - заявив С.СОБОЛЄВ.

Крім того, народний депутат висловив сподівання, що завтра під час прямої трансляції розгляду судової справи громадяни України зможуть побачити “масштаби фальсифікації, які вчинили регіонали».

«Факти порушень дають нам змогу говорити, що дії ЦВК є не правомірними. Саме тому ми вимагаємо скасування інавгурації Президента 25 числа», - констатував С.СОБОЛЄВ.