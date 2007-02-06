Ющенко призначив послом у Білорусі екс-міністра культури і туризму
18:16, 06 лютого 2007Політика
748
Указ підписано сьогодні
|Ігорь Ліховий
Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, указ було підписано сьогодні, 6 лютого.
Довідка УНІАН. І.ЛІХОВИЙ до останнього призначення перебував на посаді керівника Служби з питань збереження національного культурного надбання Секретаріату Президента України.
З вересня 2005 року до листопада 2006 року був міністром культури і туризму України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter