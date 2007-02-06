Ющенко призначив послом у Білорусі екс-міністра культури і туризму

Ігорь Ліховий

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про призначення Ігоря ЛІХОВОГО Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Білорусь.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, указ було підписано сьогодні, 6 лютого.

Довідка УНІАН. І.ЛІХОВИЙ до останнього призначення перебував на посаді керівника Служби з питань збереження національного культурного надбання Секретаріату Президента України.

З вересня 2005 року до листопада 2006 року був міністром культури і туризму України.