Російський міністр коментував рішення України щодо ГТС сердито, але стримано

Глава Міністерства промисловості й енергетики РФ Віктор ХРИСТЕНКО підтримує взаємопроникнення енергетичних активів Росії, України і Західної Європи.

Як передає Газета.ru, про це він сказав на прес-конференції в Москві.

Коментуючи висловлену минулого тижня Президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ думку про можливість допуску українських компаній до російських видобувних активів за умови створення спільного газотранспортного консорціуму, В.ХРИСТЕНКО відзначив, що така взаємна участь «мінімізує ризики». Він підкреслив, що взаємна участь в активах - «це не благо, а тягар відповідальності за їх стан». «Треба виходити з цього, коли ми говоримо про взаємну участь в активах», - додав він.

Глава Мінпроменерго РФ відмовився коментувати прийнятий сьогодні українським парламентом законопроект про недоторканість газотранспортної системи країни. Для набуття чиннсті цей документ має бути підписаний Президентом України. «Я не можу і не коментуватиму рішення українських законодавців. Це внутрішня справа України. Тут вся повнота відповідальності лежить на українській стороні», - сказав В.ХРИСТЕНКО.