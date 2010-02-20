Біля будівлі ВАСУ зібрались прихильники Тимошенко і Януковича

Біля будівлі Вищого адміністративного суду України зібрались прихильники кандидатів у президенти Юлії ТИМОШЕНКО і Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, перед металевою огорожею навколо будівлі суду вже зібралось майже 2 тис. прихильників Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, з боку вулиці Грушевського по вул. Московській до ВАСУ рухаються колони під прапорами БЮТ.

Разом із тим навколо огорожі чергують також прихильники В.ЯНУКОВИЧА. Усі вони спортивної статури.

Також біля ВАСУ перебувають представники правоохоронних органів.

Сьогодні о 9.30 суд продовжить розгляд позову Ю.ТИМОШЕНКО до Центральної виборчої комісії щодо результатів другого туру виборів Президента.