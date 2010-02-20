Лавринович просить суд продовжити розгляд позову Тимошенко

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ, який у Вищому адміністративному суді представляє кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, вважає, що ВАСУ має продовжити розгляд позову Юлії ТИМОШЕНКО щодо скасування результатів виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

«Ми вважаємо, що суд має бути продовжений, і клопотання задоволенню не підлягає», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Він зазначив, що суд повинен прийняти рішення щодо розгляду позову Ю.ТИМОШЕНКО.

«Ми хочемо, щоб були дослідженні всі факти і поставлено судове рішення. Це наше бажання, щоб поставити крапку», - зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ.