Новий антикризовий захід: штрафувати людей за «правопорушення у ЖКГ»

Кабінет міністрів України пропонує тимчасово заборонити нарахування пені і застосування штрафних санкцій підприємствам – виконавцям житлово-комунальних послуг на суму їх заборгованості перед газопостачальними компаніями за спожитий газ.

Про це йдеться у законопроекті (№ 6081 від 17 лютого п.р.) “Про антикризові заходи у сфері житлово-комунального господарства”, розміщеному на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, також пропонується ввести спеціальний режим оподаткування комунальних підприємств, які надають житлово-комунальні послуги. Зокрема, планується дозволити підприємствам не сплачувати до бюджету суму ПДВ на вартість поставлених послуг, а зараховувати її на спеціальний казначейський рахунок і використовувати на впровадження енергозберігаючих технологій, модернізацію основних фондів тощо.

При цьому уряд пропонує ввести штрафи для громадян (від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) і посадовців (від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) за порушення правил користування приміщеннями у житлових будинках і гуртожитках і утримання житлових будинків і прибудинкових територій, а також за самовільне переобладнання і перепланування житлових будинків і житлових приміщень, використовування їх не за призначенням, псування житлових будинків, приміщень та їх обладнання.

Серед інших антикризових заходів, пропонованих урядом для подолання кризових явищ у ЖКГ, - введення штрафів для громадян (від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) і для посадовців (від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) за ухилення від укладення договору на надання послуги з вивезення побутових відходів.

Документом також пропонується наділити Державну житлово-комунальну інспекцію правом розглядати справи про адміністративні правопорушення у сфері ЖКГ і накладати штрафи.

Ухилення від виконання вимог інспекції спричиняє за собою попередження або накладення штрафу на громадян (від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) і посадовців (від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

У законопроекті пропонується погоджувати призначення і звільнення керівників підприємств - суб`єктів природних монополій з водо- і теплопостачання з органами, що здійснюють державне регулювання діяльності суб`єктів природних монополій.