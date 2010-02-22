Нардеп закликає до страйку людей, для яких «культура ще щось значить»

Народний депутат Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ (фракція БЮТ) наполягає на поверненні у комунальну власність приміщення столичної книгарні "Сяйво".

Про це В.ЯВОРІВСЬКИЙ заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Такі книгарні та інші об’єкти культури мають залишатися у комунальній та державній власності", - сказав В.ЯВОРІВСЬКИЙ.

Депутат вважає, що всі діячі культури повинні об`єднатися задля захисту цієї книгарні. "Мені видається, що ми мусимо подати суспільству сигнал, бо нас чекають неймовірно важкі, складні часи", - додав він.

"Не можна в даному випадку обмежуватися тільки книгарнею "Сяйво", тому що це один епізод у ситуації, яка взагалі сьогодні існує в Україні, і зокрема, в місті Києві. Не має місяця, щоб ми, як депутати, не отримували листа від творчих спілок, від театральних установ, від майстерень художників, у яких повідомляється про порушення українського законодавства, коли влада міста, влада районів міста намагається відібрати ці приміщення під будь-якими приводами", - додала народний депутат Ірина ГЕРАЩЕНКО (фракція НУ-НС).

За її словами, влада Шевченківського району Києва порушила постанову Верховної Ради про заборону відчуження об’єктів культури.

"Постанова Верховної Ради, яка була ухвалена конституційною більшістю, про неможливість непрозорої приватизації, взагалі відчуження об’єктів культури, має стати законом", - впевнена вона.

І.ГЕРАЩЕНКО також вважає, що саме ситуація з книгарнею "Сяйво" свідчить про необхідність внесення змін до законодавства про місцеві вибори, щоб посилити відповідальність органів місцевого самоврядування. "Я переконана, що має бути прийнятий закон про вибори до місцевих органів влади за мажоритарним принципом. Це є правда. Коли буде відповідальний від Києва за округом, у якому знаходиться книгарня "Сяйво", ця людина там буде ночувати, але виконувати волю киян, щоб захистити цю книгарню і будь-що інше від подібних речей", - переконана народний депутат.

"Сьогодні вони прийшли до книгарні "Сяйво". Вони (київська влада – УНІАН) уже передали в заставу й Оперний театр, і театр Лесі Українки, і театр Івана Франка. Я прошу людей, для яких слово культура ще щось значить, оголосити страйк, перестати працювати і показати, що у нас є гідність, що ми можемо захистити одне одного", - закликав народний депутат Кирило КУЛИКОВ (фракція НУ-НС).

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого К.КУЛИКОВ заявив про чергову спробу захоплення книгарні "Сяйво" у центрі Києва. "Понад 100 чоловік міцної статури проникли усередину приміщення, викинули на вулицю персонал книжкового магазину і встановлюють металеві вхідні двері на місці зламаних. Директора, його заступника, юриста і продавців силою виштовхали на вулицю", - заявив К.КУЛИКОВ.

У свою чергу, депутат Київради Олександр БРИГИНЕЦЬ повідомив, що люди, які захопили книгарню "Сяйво", застосовували сльозогінний газ і вогнегасники, щоб не впустити до приміщення народних депутатів, пресу, працівників магазину, а також активістів - захисників книгарні.

Присутня біля магазину міліція не діяла, стверджували обидва депутати.

31 грудня 2009 року у столичній прокуратурі заявили про опротестування рішення Шевченківської райдержадміністрації, яким була завершена незаконна процедура приватизації приміщення ТОВ «Книгарня «Сяйво» за адресою вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 6. Протест було винесено за результатами перевірки законності приватизації вказаного нежитлового приміщення, яка була проведена за дорученням прокурора Києва Євгена БЛАЖІВСЬКОГО.

9 лютого 2010 року на засіданні парламенту віце-спікер Микола ТОМЕНКО заявив про захоплення напередодні увечері 50 особами приміщення книгарні "Сяйво".

Верховна Рада доручила голові Тимчасової слідчої комісії ВР з розслідування фактів зловживань київської влади К.КУЛИКОВУ і Комітету ВР з питань культури і духовності з`ясувати ситуацію, що склалася довкола приміщення магазину "Сяйво".

Також парламент звернувся до Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України щодо ситуації довкола цієї книгарні.

У свою чергу, заступник Київського міського голови - секретар Київради Олесь ДОВГИЙ заявив, що зробить усе від нього залежне для збереження книжкового магазину "Сяйво".

9 лютого у книгарні "Сяйво" відкрилася громадська приймальня народного депутата К.КУЛИКОВА.

У Шевченківській райдержадміністрації столиці повідомили, що засідання суду щодо законності продажу приміщення книгарні "Сяйво" перенесене на 1 березня.