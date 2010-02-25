Замовні рейтинги не вплинули на результати виборів

Науковий керівник фонду “Демократичні ініціативи”, соціолог Ірина БЕКЕШКІНА переконана, що оприлюднення замовних рейтингів кандидатів у президенти України не вплинули на результати виборів .

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції.

За словами І.БЕКЕШКІНОЇ, під час виборчої кампанії існував міф, що оприлюднення замовних рейтингів, які серйозно завищували результат кандидата, який замовляв таке «дослідження», може суттєво вплинути на результат виборів на користь цього кандидата.

Вона нагадала, що під час виборчої кампанії на прес-конференціях оприлюднювались результати чисельних псевдосоціологічних досліджень, які широко тиражувались в інтернеті.

При цьому, зауважила І.БЕКЕШКІНА, до початку виборчої кампанії про ці соціологічні фірми та про їхню діяльність ніхто не чув.

І.БЕКЕШКІНА зазначила, що всупереч очікуванням замовників таких рейтингів жодних позитивних результатів вони не отримали. Експерт зазначила, що якби виборці дійсно орієнтувалися на ці рейтинги, то протягом кампанії було б неможливим суттєве падіння рейтингу кандидата у президенти Арсенія ЯЦЕНЮКА чи, навпаки, суттєве зростання рейтингу Сергія ТІГІПКА.

«Таке дрібне шахрайство нічого не приносить і жодної користі не дає», - сказала І.БЕКЕШКІНА.